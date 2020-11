Opozicijski predlog o šolski prehrani brez potrebne večine na odboru

Ljubljana, 12. novembra - Odbor DZ za izobraževanje je večinsko zavrnil opozicijski predlog novele zakona o šolski prehrani. Z njim so v opoziciji predlagali, da bi se topel obrok v času šolanja na daljavo zagotovil vsem osnovnošolcem, ki bi se nanj prijavili. Predstavniki vlade in koalicije so zagotavljali, da problematiko ustrezno naslavlja šesti protikoronski sveženj.