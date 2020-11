Šole bodo učencem in dijakom zagotavljale brezplačne tople obroke

Ljubljana, 5. novembra - Ministrstvo za izobraževanje je občinam in šolam poslalo okrožnico, po kateri naj bi občine prevzele organizacijo kuhanja in razvoza kosil za vse otroke, ki imajo brezplačno kosilo v osnovnih šolah in malico v srednjih šolah. Na spletnih straneh šol, občin in v lokalnih medijih bo objavljen poziv učencem in dijakom, da se prijavijo na topli obrok.