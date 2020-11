Občine šolarje pozivajo k prijavi toplega obroka

Ljubljana, 6. novembra - Zaradi epidemije se šolanje nadaljuje na daljavo, učencem in dijakom bo zagotovljen brezplačen topel obrok. Občine, ki so prevzele organizacijo kuhanja in razvoza kosil in malic, pozivajo učence, da se prijavijo za prevzem hrane. Medtem v opoziciji predlagajo, da se pravica do toplega kosila med poukom na daljavo zapiše v zakon o šolski prehrani.