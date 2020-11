Vladna služba za kohezijo: Če bo potrditvi svežnja za okrevanje sledila evropska birokracija, smo na pravi poti

Ljubljana, 12. novembra - Politični dogovor Evropskega parlamenta in Sveta EU o svežnju za okrevanje po pandemiji covida-19, ki vključuje večletni proračun EU 2021-2027 in sklad za okrevanje, je pomemben korak v pravo smer, ocenjujejo na vladni službi za razvoj in kohezijsko politiko. Če bo potrditvi svežnja sledila še evropska birokracija, smo na pravi poti, dodajajo.