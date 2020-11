Šircelj: Slovenija bo načrt za okrevanje poslala v Bruselj do konca leta

Bruselj, 4. novembra - Slovenija bo osnutek načrta za okrevanje in odpornost poslala v Bruselj do konca leta, je napovedal finančni minister Andrej Šircelj po virtualnem zasedanju finančnih ministrov EU. Skrajni rok za predložitev nacionalnih načrtov je sicer 30. april, a v Bruslju so članice spodbudili, naj osnutke posredujejo od 15. oktobra naprej.