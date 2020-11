V naslednjih letih za krepitev blaginje ključni hitrejša rast produktivnosti in pospešitev digitalizacije

Ljubljana, 11. novembra - Za gospodarski in družbeni razvoj ter krepitev blaginje v Sloveniji bosta v prihodnjih letih ključni bistveno višja rast produktivnosti in pospešitev digitalne preobrazbe, sta temeljni sporočili letošnjega letnega poročila, ki so ga pripravili na Umarju. Pomen ambicioznosti ukrepanja poudarjajo tudi v Evropski komisiji.