Kranjska občina se pripravlja na morebitno vzpostavitev rdečih con za občane

Kranj, 12. novembra - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili spremembe glede porabe proračunske rezerve za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije. Tako so zagotovili tudi sredstva za vzpostavitev rdečih con za stanovalce socialnih zavodov in za okužene občane, če bi bile le-te potrebne.