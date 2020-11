Stanje v gorenjskih domovih starostnikov se izboljšuje

Kranj/Jesenice/Radovljica, 6. novembra - Potem ko so oktobra v vseh domovih starostnikov na Gorenjskem zabeležili okužbe z novim koronavirusom, se v zadnjem tednu stanje izboljšuje. Kaže, da so okužbe uspeli zajeziti. Zmanjšuje se tudi število okuženih zaposlenih. S kadrom imajo še vedno največ težav v jeseniški bolnišnici, kjer so vzpostavili že tretji oddelek za covid-19.