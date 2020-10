Na Gorenjskem največ aktivnih okužb v Kranju in Škofji Loki

Kranj/Škofja Loka/Jesenice, 15. oktobra - Med slovenskimi regijami je trenutno največji delež aktivno okuženih glede na število prebivalcev na Gorenjskem. Največ okuženih je v Kranju in Škofji Loki, kjer je žarišče v centru slepih in starejših, od koder bodo lahko okužene preselili v telovadnico šole. Okužbe so tudi v večini drugih domov za starejše in v nekaterih šolah ter vrtcih.