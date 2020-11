Tudi druga izdaja obveznic EU Sure velik uspeh

Bruselj, 11. novembra - Evropska komisija je izdala nove socialne obveznice v okviru instrumenta EU Sure za pomoč pri zaščiti in ohranjanju delovnih mest v luči pandemije covida-19. Skupaj je s petletnimi in 30-letnimi obveznicami zbrala 14 milijard evrov, povpraševanje vlagateljev pa je bilo po rekordni prvi izdaji sredi oktobra tudi tokrat zelo veliko.