Shema Sure bo lahko zaživela

Bruselj, 22. septembra - Evropska shema Sure za pomoč pri zaščiti delovnih mest in zaposlenih zaradi posledic epidemije novega koronavirusa na gospodarstvo, v okviru katere bo na voljo 100 milijard evrov posojil z jamstvi članic EU, bo lahko zaživela. Države unije so zaključile nacionalne postopke in s komisijo podpisale sporazume o jamstvih v višini 25 milijard evrov.