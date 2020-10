Komisija napoveduje izdajo socialnih obveznic

Ljubljana, 7. oktobra - Evropska komisija je danes napovedala, da bo izdala svoje prihodnje obveznice v okviru instrumenta Sure v višini do 100 milijard evrov v obliki socialnih obveznic. V ta namen je sprejela neodvisno ocenjen okvir, ki vlagateljem zagotavlja, da bodo zbrana sredstva namenjena socialnemu cilju, so sporočili v Bruslju.