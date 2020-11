V Sloveniji še zadržani pri zdravljenju covidnih bolnikov s prebolevniško plazmo

Ljubljana, 16. novembra - Na Zavodu za transfuzijsko medicino so doslej opravili 160 odvzemov plazme ljudem, ki so preboleli covid-19, a za zdravljenje covida niso izdali še nobene. V UKC Ljubljana pravijo, da so pri uvajanju tovrstnih metod bolj konzervativni. Študije namreč še niso dale prepričljivih zagotovil, da je to zdravljenje za covidne bolnike varno in učinkovito.