Otroci med karanteno pozabijo, kako uporabljati nož in vilice

London, 11. novembra - V času karantene med pandemijo covida-19 je večina otrok v Angliji nazadovala pri učenju, nekaterim pa so se znatno poslabšale socialne veščine, v poročilu opozarja britanski urad za standarde v izobraževanje, storitve za otroke in veščine (Ofsted). Tako so nekateri otroci pozabili, kako uporabljati nož in vilice, drugi spet nosijo plenice, piše.