Levica tudi ob sprejemanju šestega protikoronskega paketa poziva k ukrepom za mlade in prekarce

Ljubljana, 5. novembra - V stranki Levica tudi ob sprejemanju šestega svežnja ukrepov za blaženje posledic epidemije covida-19 za gospodarstvo in prebivalstvo vlado poziva k sprejetju ukrepov za mlade in prekarno zaposlene, ki jih je največ prav v tej starostni skupini. Vnovič namreč opozarjajo, da so mladi spregledane žrtve koronske krize.