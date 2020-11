Politične skupine v Evropskem parlamentu pozdravljajo dogovor o svežnju za obnovo EU po pandemiji

Bruselj, 10. novembra - Največje politične skupine v Evropskem parlamentu so pozdravile dogovor o svežnju za obnovo EU po pandemiji, ki so ga danes dosegli pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije. Dogovor so označile za velik uspeh za evropske državljane, ki se soočajo s hudo zdravstveno, gospodarsko in socialno krizo.