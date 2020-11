V EU dosežen dogovor o svežnju za obnovo EU po pandemiji

Bruselj, 10. novembra - Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije so danes dosegli politični dogovor o svežnju za spoprijem EU s pandemijo covida-19, ki vključuje večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027 in sklad za okrevanje, so sporočili iz parlamenta in nemškega predsedstva Svetu EU. Sveženj je vreden 1824 milijard evrov.