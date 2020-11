Armenija in Azerbajdžan dosegla dogovor o ustavitvi spopadov v Gorskem Karabahu

Moskva, 10. novembra - Armenija in Azerbajdžan sta ob posredovanju Rusije dosegla dogovor o ustavitvi več tednov trajajočih spopadih v Gorskem Karabahu, ki je začel veljati v zgodnjih jutranjih urah. Poteza, ki sledi nizu zmag azerbajdžanske strani, je v Armeniji sprožila val ogorčenja - jezni protestniki so celo vdrli v poslopje vlade in parlamenta v Erevanu.