V Gorskem Karabahu napadi zahtevali nove smrtne žrtve

Baku/Erevan, 6. novembra - Najnovejši napadi v Gorskem Karabahu na jugi Kavkaza so zahtevali najmanj tri smrtne žrtve med civilisti in več ranjenih. Kot so sporočile oblasti v Gorskem Karabahu, sta bila prestolnica Stepanakert in mestu Šuši vso noč deležna obstreljevanja azerbajdžanske vojske.