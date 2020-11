Azerbajdžan trdi, da je osvojil strateško mesto v Gorskem Karabahu

Erevan/Baku, 8. novembra - V sporni južnokavkaški pokrajini Gorski Karabah, kjer že več tednov potekajo spopadi, so se znova zaostrili boji za strateško pomembno mesto Šuša, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev pa je danes sporočil, da so azerbajdžanske sile zasedle to drugo največje mesto v pokrajini.