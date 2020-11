Gledališča z obiskovalci znova v stiku le prek spleta

Ljubljana, 10. novembra - Gledališča, ki so morala letos zaradi epidemije covida-19 že drugič zapreti vrata, so se znova odločila, da v stiku z obiskovalci ostanejo vsaj prek spleta. Tako na različnih spletnih straneh in kanalih objavljajo arhivske posnetke svojih predstav, vse več gledališč pa ponuja tudi druge spletne vsebine, kot so pogovori z igralci.