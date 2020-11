Epidemija preizkušnja tudi za osebe s težavami z digitalno zasvojenostjo

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 11. novembra - Z epidemijo novega koronavirusa se je veliko dejavnosti preselilo na splet, od šolanja in nakupovanja do druženja. Socializacija je še posebej pomembna za mlade, zato ob odsotnosti osebnega stika in izpadu aktivnosti, s katerimi so prej zapolnili svoj čas, več zahajajo na splet. To lahko s sabo prinaša tudi težave, ugotavljajo v centru Logout.