Po podaljšanih počitnicah osnovnošolci začeli s šolanjem na daljavo

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 9. novembra - Po podaljšanih počitnicah so osnovnošolci danes začeli s šolanjem na daljavo. Šolarji so se zjutraj znova soočili s težavami pri Arnesovih spletnih učilnicah, a naj bi te težave že odpravili. V nedeljo so sicer po vladnih podatkih opravili 2063 testov na novi koronavirus in potrdili 464 novih okužb, umrlo je 24 bolnikov s covidom-19.