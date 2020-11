Uporabniki Arnesovih spletnih učilnic zaznavajo upočasnjeno delovanje storitev

Ljubljana, 9. novembra - Na današnji prvi dan šolanja na daljavo po podaljšanih počitnicah za osnovnošolce so se nekateri uporabniki znova soočali s težavami pri Arnesovih spletnih učilnicah. Na Arnesu so dopoldne zapisali, da se trudijo, da bodo v kratkem znova zagotovili hitro odzivnost. Nato pa so sporočili, da so izboljšali stanje in da je odzivnost v učilnicah dobra.