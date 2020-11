Arsenovič pozval k pomoči gospodarstvu po zgledu Avstrije in Nemčije

Maribor, 9. novembra - Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je danes znova javno pozval občane k doslednemu upoštevanju vseh trenutno veljavnih ukrepov, sprejetih zaradi novega koronavirusa, da bi tako čim prej zajezili epidemijo in čim bolj zmanjšali negativne posledice. Na vlado pa je naslovil poziv, naj pomaga gospodarstvu, kot to počnejo v Avstriji in Nemčiji.