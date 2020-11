Bidna razglasili za zmagovalca tudi v Nevadi

New York, 8. novembra - Ameriške televizije so po Pensilvaniji v soboto demokrata Joa Bidna razglasili tudi za zmagovalca volitev v Nevadi in s tem je zbral že najmanj 279 od 270 elektorskih glasov potrebnih za zmago na predsedniških volitvah v ZDA. Nekateri, kot sta tiskovna agencija AP in televizija Fox News, so mu pripisali tudi zmago v Arizoni.