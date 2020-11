Biden razglašen za novega predsednika ZDA, Trump poraza ne priznava

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Washington, 7. novembra - Demokratski kandidat Joseph Biden je glede na projekcije ameriških medijev zmagal v zvezni državi Pensilvanija in v boju za predsedniški položaj premagal dosedanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Ta poraza ne prizna in napoveduje sodni boj. Biden pravi, da bo predsednik vseh Američanov, in že dobiva številne čestitke iz tujine.