Bidnu čestitke in želje po sodelovanju tudi iz EU

Bruselj, 7. novembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli so čestitali Joeju Bidnu, ki so ga ameriški mediji danes razglasili za predsednika ZDA. Poudarili so pripravljenost na obnovitev transatlantskega partnerstva.