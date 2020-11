Novomeški policisti končali preiskavo kriminalne združbe preprodajalcev drog

Novo mesto, 6. novembra - Novomeški kriminalisti so končali večmesečno preiskavo organizirane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Člani združbe so droge preprodajali predvsem na območju Bele krajine in Dolenjske. Preiskovalni sodnik je zoper tri osumljence odredil pripor.