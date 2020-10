Novomeški kriminalisti prijeli 38-letnika, ki naj bi gojil in predeloval konopljo

Novo mesto, 30. oktobra - Novomeški kriminalisti so prijeli 38-letnega Ljubljančana, ki ga sumijo neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. V hišni preiskavi zidanice v okolici Novega mesta so ob njej odkrili rastlinjak, v katerem je gojil konopljo, v stanovanju v središču Ljubljane pa prostore za gojenje in izdelke iz konoplje, zato je pristal v priporu.