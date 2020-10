Na Dob poskušala pretihotapiti mamila

Dob, 29. oktobra - Novomeški kriminalisti so kazensko ovadili 32-letnika z območja novogoriške policijske uprave in 44-letnika, ki prestaja zaporno kazen na Dobu. Osumljena sta, da sta v sostorilstvu skušala v zavod za prestajanje kazni zapora pretihotapiti večjo količino prepovedanih drog, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.