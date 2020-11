V EU dogovor o spoštovanju vladavine prava kot pogoja za evropska sredstva

Bruselj, 5. novembra - Evropski parlament in članice EU so se danes načeloma dogovorili, da bo spoštovanje načela vladavine prava pogoj za koriščenje sredstev iz večletnega proračuna EU in svežnja za okrevanje po pandemiji covida-19. Temu sta nasprotovali Madžarska in Poljska. To vprašanje je sicer del širšega svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo, ki še ni dorečen.