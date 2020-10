Zver in Tomčeva proti pogojevanju sredstev EU z vladavino prava, ostali za

Bruselj, 7. oktobra - Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Bruslju glasovali za mehanizem, ki izplačevanje evropskih sredstev državam članicam EU pogojuje s spoštovanjem načel pravne države, temeljnih pravic in demokracije. Večina poslancev iz Slovenije je mehanizem podprla, proti sta bila Milan Zver in Romana Tomc (oba EPP/SDS).