Članice EU podprle nemški predlog za povezavo vladavine prava z evropskim proračunom

Bruselj, 30. septembra - Članice EU so danes podprle kompromisni predlog nemškega predsedstva za povezavo spoštovanja vladavine prava s sredstvi iz evropskega proračuna. To omogoča začetek pogajanj z Evropskim parlamentom. Po neuradnih informacijah predloga ni podprlo več držav, med njimi Madžarska in Poljska; Slovenija je med podpornicami.