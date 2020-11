Okužene starostnike iz doma Talita Kum v Postojni preselili v prostore Podjetniškega inkubatorja

Postojna, 5. novembra - Devet okuženih oskrbovancev iz doma starejših Talita Kum v Postojni so danes popoldne preselili v prostore Podjetniškega inkubatorja v Velikem Otoku pri Postojni. Večina okuženih nima težjih simptomov bolezni, težave pa je v tem, da so vsi dementni in je komunikacija težavna, je povedala direktorica Zavoda Talita Kum Marjana Mihelčič Bizjak.