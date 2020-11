Zasebni delodajalci v ZDA oktobra odprli 365.000 neto novih delovnih mest

Washington, 4. novembra - Zasebni delodajalci so v ZDA oktobra odprli 365.000 neto novih delovnih mest. Številke podjetja ADP so nekoliko razočarale analitike Wall Streeta, ki so pričakovali najmanj 600.000 novih mest. Po popravljenih podatkih za september so namreč zasebni delodajalci v ZDA odprli 753.000 neto novih delovnih mest.