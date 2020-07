Zasebni delodajalci v ZDA junija neto ustvarili 2,4 milijona delovnih mest

New York, 2. julija - Zasebni delodajalci so glede na poročilo podjetja ADP junija v ZDA ustvarili 2,4 milijona delovnih mest več kot so jih ukinili. Istočasno pa je ADP za maj dramatično popravil statistiko. Če je uvodoma poročal o 2,76 milijona neto ukinjenih delovnih mestih, je zdaj to popravil na 3,1 milijona neto odprtih delovnih mest.