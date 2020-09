Zasebni delodajalci avgusta v ZDA ustvarili 428.000 novih delovnih mest

Washington, 2. septembra - Zasebni delodajalci so avgusta v ZDA ustvarili 428.000 novih delovnih mest, kar je manj od pričakovanj analitikov, ki so napovedali močnejše okrevanje po pandemiji covida-19. Več kot polovico novih delovnih mest so ustvarila velika podjetja, ki imajo več kot 1000 zaposlenih, in sicer predvsem v sektorju storitev, ki je bil najbolj prizadet.