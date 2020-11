Turistični delavci se po koronski krizi bojijo še dolžniške

Ljubljana, 4. novembra - Mnogi turistični ponudniki in gostinci se v koronski krizi ne soočajo le z izgubami, ampak ustvarjajo tudi negativen denarni tok. To pomeni, da bo koronski krizi, po kateri bo panoga le počasi okrevala, sledila še dolžniška, sta na spletnem dogodku opozorila Gregor Jamnik in Martin Jezeršek. Turizem zato poziva državo k nepovratni finančni pomoči.