Zdravilišča zapirajo hotele, odprti le objekti za zdraviliško zdravljenje

Podčetrtek/Laško/Rimske Toplice, 23. oktobra - Zaradi vladnega odloka o zapiranju hotelov z nekaterimi izjemami bodo slovenska zdravilišča in terme v soboto zaprla vse hotele, razen tistih, ki so namenjeni zdraviliškemu zdravljenju in obnovitveni rehabilitaciji. Zdravilišča sicer še čakajo na pojasnilo, ali med izjeme sodi izvajanje stacionarnega in ambulantnega zdravljenja.