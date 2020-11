OZS dopolnil seznam predlogov za šesti protikoronski paket

Ljubljana, 4. novembra - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je vladi danes poslala dodaten nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu in jo pozvala, naj jih vključi v šesti protikoronski paket. Kot so pojasnili na zbornici, so predloge ukrepov sicer posredovali že prejšnji mesec, a so zaradi razvoja drugega vala epidemije seznam dopolnili.