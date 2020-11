Uvodni rezultati predsedniških volitev v ZDA brez presenečenj

New York, 4. novembra - Ameriške televizije so na podlagi delnih rezultatov uvodoma razglasile republikanca Donalda Turmpa za zmagovalca zanesljivih republikanskih držav in demokrata Joa Bidna za zmagovalca zanesljivih demokratskih držav, za zdaj pa si nihče ne upa razglasiti zmagovalca v nobeni od ključnih držav.