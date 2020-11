S polnočnim glasovanjem v vaseh stekel volilni dan v ZDA

Washington, 3. novembra - S tradicionalnim polnočnim glasovanjem v nekaterih vaseh v ameriški zvezni državi New Hampshire se je danes v ZDA začel volilni dan. Iz vasic Dixville Notch in Millsfield, kjer so najbolj pohiteli, so medtem že prišli prvi izidi - v prvi je na predsedniških volitvah zmagal demokrat Joe Biden, v drugi republikanec Donald Trump.