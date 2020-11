Prve vzporedne ankete ugotavljajo pomen koronavirusa in ekonomije za ameriške volivce

New York, 3. novembra - Prve vzporedne ankete ameriških volitev, ki jih je izvedla organizacija Morning Consult pri 20.000 volivcih kažejo, da je za demokratske in republikanske volivce zelo pomembno zaustaviti širjenje pandemije koronavirusa in gospodarsko okrevanje. Pri drugih vprašanjih pa se eni in drugi precej razlikujejo.