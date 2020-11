Naročila ameriških tovarn septembra navzgor za 1,1 odstotka

Washington, 4. novembra - Ameriške tovarne so septembra dobile 1,1 odstotka več naročil kot avgusta, ko so naročila v primerjavi z julijem narasla za 0,6 odstotka in ne za 0,7 odstotka, kot je ministrstvo za trgovino ZDA poročalo uvodoma. Rast naročil v septembru je malce presegla pričakovanja analitikov Wall Streeta.