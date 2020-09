Ameriške tovarne julija s 6,4-odstotno rastjo naročil

Washington, 2. septembra - Ameriške tovarne so julija dobile za 466,1 milijarde dolarjev naročil, kar je 27,8 milijarde dolarjev oziroma 6,4 odstotka več kot junija, poroča ministrstvo za trgovino ZDA. To je že tretja mesečna rast zapored, analitiki pa so pričakovali le okoli šestodstotno rast.