Ameriške tovarne avgusta z 0,7-odstotno rastjo naročil

Washington, 2. oktobra - Ameriške tovarne so avgusta v primerjavi z julijem vknjižile 0,7 odstotka več novih naročil, skupno so bila ta vredna 470,1 milijarde dolarjev. Ministrstvo za trgovino je podatke za julij popravilo nekoliko navzgor, in sicer s 6,4-odstotne na 6,5-odstotno rast. Avgusta so se naročila v tovarnah v ZDA okrepila četrti mesec zapored.