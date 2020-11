Evroskupina opozarja na nujnost izvedbe načrta za okrevanje

Bruselj, 3. novembra - Finančni ministri držav v območju evra so ob slabšanju epidemioloških razmer in krepitvi negotovosti, ki bremeni gospodarsko okrevanje, danes izpostavili nujnost izvedbe julijskega načrta za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov. Izrazili so prepričanje, da bodo evropski poslanci in članice EU dogovor dosegli do konca leta.