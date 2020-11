Večina Newyorčanov svoje glasove na volitvah oddala že predčasno

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 3. novembra - Newyorčani so imeli na letošnjih volitvah prvič možnost glasovati predčasno in so to množično izkoristili, tako da na dan splošnih volitev v ZDA po mestu ni bilo gneče ali vrst pred volišči. V tednu dni je do sobote v mestu New York volilo več kot milijon ljudi, na dan volitev pa je bilo mesto bolj prazno, kot se za čas pandemije tudi spodobi.