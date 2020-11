Nadzorniki na čelu HSE Nikolića zamenjali z Vračarjem

Ljubljana/Šoštanj, 3. novembra - Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji seji s položaja generalnega direktorja energetske skupine razrešil Stojana Nikolića in na njegovo mesto za štiriletni mandat imenoval dosedanjega poslovnega direktorja HSE in generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj Viktorja Vračarja, so sporočili iz družbe.